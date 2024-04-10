11 апреля пензенцы могут позабыть о теплых вещах

10.04.2024 | 22:00

В ночь на четверг, 11 апреля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. Метеорологи отметили, что будет преимущественно без осадков, температура воздуха +8…+13 градусов.

Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов. В Приволжском УГМС предупредили: местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер будет дуть юго-западный, порывы 7-12 м/с.

Жителям области во избежание теплового удара лучше забыть о теплых куртках и надеть легкие кофты или рубашки.

11 апреля в народном календаре отмечено как Берещенье. Гром в этот день предвещал наступление холодов, ливень - богатый урожай овса, а легкие и быстрые облака на небе - хорошую погоду в ближайшее время.