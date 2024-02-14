В Пензе компания не смогла добиться от Заксобра благодарственных писем

14.02.2024 | 13:14

В ООО «Поволжская торговая компания» (ООО «ПТК») возмущены работой Законодательного собрания Пензенской области, после того как сотрудников предприятия не поощрили благодарственными письмами, несмотря на ходатайство руководства.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился директор ООО «ПТК» Олег Черняев. Он рассказал, что компания работает в Поволжье с 2000 года, а в 2022-м открыла обособленное подразделение в Пензе.

«Созданы рабочие места для граждан, проживающих в Пензенской области. Организация вносит и продолжит вносить вклад в развитие экономики области, поскольку является исправным налогоплательщиком и приносит в региональные и федеральные бюджеты стабильный доход; осуществляет закупку товаров, в том числе и у поставщиков Пензенской области; транспорт компании заправляется на заправках и ремонтируется на СТО Пензенской области», - обозначил вклад подразделения в развитие региона Олег Черняев.

В ноябре 2023 года он направил ходатайство в Законодательное собрание о награждении своих сотрудников благодарственными письмами за заслуги в социально-экономическом развитии области. Олег Черняев подчеркнул, что просил поощрить простых пензенцев - кладовщика, водителя-экспедитора и бухгалтера-кассира.

Однако из Заксобра пришел отказ, где было указано: масштаб вклада организации в социально- экономическое развитие Пензенской области оценить невозможно.

«При этом Положение о Благодарственном письме Законодательного собрания Пензенской области оснований для отказа в поощрении не содержит, как и критериев оценки масштаба вклада организаций в социально-экономическое развитие области», - отметил Олег Черняев.

На письмо с просьбой разъяснить причины происходящего снова пришел отказ. «В устном телефонном разговоре с сотрудником аппарата тот недвусмысленно пояснил: «А с чего вы вообще решили, что можете обращаться к нам?» - добавил руководитель ООО «ПТК».

Олег Черняев назвал данный факт примером наплевательского отношения к жителям Пензенской области и уничтожения инвестиционной привлекательности своего региона.

«Хочу обратить особое внимание, что благодарственное письмо не дает никаких социальных льгот, не является обязательным документом для получения последующих каких-то наград, не предполагает никаких выплат из бюджета. ООО «ПТК» готово было оплатить изготовление этих документов. От Законодательного собрания требовалось только соблюсти свой же нормативный акт и поставить подпись», - уточнил он.

В итоге, чтобы поощрить пензенских сотрудников, ООО «ПТК» подало аналогичное ходатайство в Саратовскую областную думу (компания зарегистрирована в Саратове), указав, что работники из Пензы обслуживают и несколько клиентов из соседнего региона. Там пошли навстречу и наградили людей.