Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|14:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе компания не смогла добиться от Заксобра благодарственных писем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ООО «Поволжская торговая компания» (ООО «ПТК») возмущены работой Законодательного собрания Пензенской области, после того как сотрудников предприятия не поощрили благодарственными письмами, несмотря на ходатайство руководства.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился директор ООО «ПТК» Олег Черняев. Он рассказал, что компания работает в Поволжье с 2000 года, а в 2022-м открыла обособленное подразделение в Пензе.

«Созданы рабочие места для граждан, проживающих в Пензенской области. Организация вносит и продолжит вносить вклад в развитие экономики области, поскольку является исправным налогоплательщиком и приносит в региональные и федеральные бюджеты стабильный доход; осуществляет закупку товаров, в том числе и у поставщиков Пензенской области; транспорт компании заправляется на заправках и ремонтируется на СТО Пензенской области», - обозначил вклад подразделения в развитие региона Олег Черняев.

В ноябре 2023 года он направил ходатайство в Законодательное собрание о награждении своих сотрудников благодарственными письмами за заслуги в социально-экономическом развитии области. Олег Черняев подчеркнул, что просил поощрить простых пензенцев - кладовщика, водителя-экспедитора и бухгалтера-кассира.

Однако из Заксобра пришел отказ, где было указано: масштаб вклада организации в социально- экономическое развитие Пензенской области оценить невозможно.

«При этом Положение о Благодарственном письме Законодательного собрания Пензенской области оснований для отказа в поощрении не содержит, как и критериев оценки масштаба вклада организаций в социально-экономическое развитие области», - отметил Олег Черняев.

На письмо с просьбой разъяснить причины происходящего снова пришел отказ. «В устном телефонном разговоре с сотрудником аппарата тот недвусмысленно пояснил: «А с чего вы вообще решили, что можете обращаться к нам?» - добавил руководитель ООО «ПТК».

Олег Черняев назвал данный факт примером наплевательского отношения к жителям Пензенской области и уничтожения инвестиционной привлекательности своего региона.

«Хочу обратить особое внимание, что благодарственное письмо не дает никаких социальных льгот, не является обязательным документом для получения последующих каких-то наград, не предполагает никаких выплат из бюджета. ООО «ПТК» готово было оплатить изготовление этих документов. От Законодательного собрания требовалось только соблюсти свой же нормативный акт и поставить подпись», - уточнил он.

В итоге, чтобы поощрить пензенских сотрудников, ООО «ПТК» подало аналогичное ходатайство в Саратовскую областную думу (компания зарегистрирована в Саратове), указав, что работники из Пензы обслуживают и несколько клиентов из соседнего региона. Там пошли навстречу и наградили людей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте