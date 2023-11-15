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Из жизни

С мэрии Пензы требуют полмиллиарда рублей за свалку на одной из улиц

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Администрация Пензы должна выплатить более полумиллиарда рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного почвам из-за несанкционированной свалки на улице Ермака.

Соответствующую претензию по итогам выездного обследования в мэрию направил Росприроднадзор.

Проверка проводилась межрегиональным управлением по Саратовской и Пензенской областям между домами № 16 и 20 по обращению местных жителей. Все изложенные ими доводы подтвердились.

«Отходы накапливаются по 2 участкам на почве. Площадь 1-го участка несанкционированной свалки составляет 35 квадратных метров, площадь 2-го участка несанкционированной свалки составляет 872 квадратных метра», - уточнили в Росприроднадзоре.

Специалисты отобрали пробы отходов для определения класса опасности и морфологического состава. Оказалось, что они относятся к IV классу (малоопасные).

«Данный неразграниченный земельный участок находится в ведении администрации города Пензы. Размер вреда, причиненного почвам, составил 523 млн 792 тыс. рублей», - добавили в межрегиональном управлении.

Мэрию попросили возместить вред в добровольном порядке.

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Источник — фото межрегионального управления Росприроднадзора
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