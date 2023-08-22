Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|21:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензячка рассказала о неисполненном коммунальщиками обещании

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Кривозерья часть весны и все лето ждала обещанного ремонта убитой дороги, но так и не дождалась, а потом коммунальщики и вовсе лишили ее последней надежды.

«В том году была информация, что в 2023-м сделают проезды: с 1-го по 6-й Черниговские, 1-й и 2-й Бухарские, с 1-го по 6-й Галетные, с 2-го по 5-й Батайские, 2-й Токарный, 3-й Подгорный. Срок исполнения контракта - с 3 апреля по 1 сентября 2023 года. Никаких работ не наблюдается. Можете прокомментировать?» - с такой просьбой женщина обратилась в городское управление ЖКХ.

Ей ответили, что в 2023-м ремонт выполняется на магистралях общегородского значения, так как они «имеют высокую интенсивность и концентрацию участников дорожного движения, а также обеспечивают доступность к социально значимым объектам».

В ответе уточняется: возможность проведения ремонта дорожного полотна вышеуказанных проездов рассмотрят повторно при планировании работ на 2024 год. Засыпать ямы щебенкой тоже не представляется возможным.

Обратившись со своей проблемой в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», пензячка отметила, что хоть и разочаровалась, но продолжит ждать.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте