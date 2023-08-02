В День ВДВ в Кузнецке на несколько часов включили новый фонтан

02.08.2023 | 19:53

В Кузнецке у памятника воинам-землякам, погибшим в локальных конфликтах, восстановили фонтан. В среду, 2 августа, гидротехническое сооружение порадовало горожан несколько часов, а затем его выключили.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, фонтан решено было отремонтировать в 2021 году. Территория, на которой он находится, благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» за федеральные деньги.

Подобные фонтаны когда-то работали в городском парке, на территории Казанского храма.

Отремонтированное гидротехническое сооружение уже оценили кузнечане. Впечатлениями они поделились в городском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Дизайн для вдвшников самое то. В вазы удобно арбузы разложить», «Вообще красиво сделали, теперь «Юность» убого смотрится», «Маловат для купаний», - написали пользователи.

Позже появилось сообщение, что фонтан не работает. «Пришли с ребенком посмотреть, а уже все, надо было раньше», - посетовала горожанка.