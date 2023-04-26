Водителя, сбившего пешехода на М-5, оштрафовали на 15 000 рублей

26.04.2023 | 12:41

Суд определил наказание в виде штрафа водителю из села Рамзай, который сбил женщину-пешехода. Здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести.

ДТП случилось в январе на трассе М-5 - на 617-м километре + 795 м (Бессоновский район).

Мужчина ехал на ВАЗ-2114, но не выбрал скорость, которая обеспечивала бы ему возможность постоянного контроля за движением машины. В итоге он не справился с управлением и сбил стоявшую на краю дороги женщину.

В суде отрицать вину водитель не стал.

В качестве наказания нарушителю правил дорожного движения, из-за которого пострадал человек, был выбран штраф. Мужчина должен выплатить 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.