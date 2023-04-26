Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Водителя, сбившего пешехода на М-5, оштрафовали на 15 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Суд определил наказание в виде штрафа водителю из села Рамзай, который сбил женщину-пешехода. Здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести.

ДТП случилось в январе на трассе М-5 - на 617-м километре + 795 м (Бессоновский район).

Мужчина ехал на ВАЗ-2114, но не выбрал скорость, которая обеспечивала бы ему возможность постоянного контроля за движением машины. В итоге он не справился с управлением и сбил стоявшую на краю дороги женщину.

В суде отрицать вину водитель не стал.

В качестве наказания нарушителю правил дорожного движения, из-за которого пострадал человек, был выбран штраф. Мужчина должен выплатить 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте