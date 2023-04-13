Пензенцев возмутило уничтожение деревьев у гостиницы «Ласточка»

13.04.2023 | 21:14

Возле гостиницы «Ласточка» трудятся профессиональные лесорубы. Вооружившись пилами, они освобождают территорию от зеленых насаждений. Площадку готовят к масштабной реконструкции.

Происходящее на Западной Поляне не нравится местным жителям. Экоактивисты выступают против уничтожения деревьев. Свое возмущение люди высказывают в социальных сетях.

«Подскажите, пожалуйста, куда обратиться. На территории модно названного «эко парка Ласточкины горы» осуществляется вырубка деревьев. Буквально за несколько дней вот такая картина. Каштаны и березы пилят под корень. Что делать, куда звонить?» - написал пользователь.

Представители администрации гостиницы отказались от официальных комментариев, однако разрешающие документы съемочной группе «Службы 11» сотрудники «Ласточки» все же предъявили. Согласно этим бумагам, городские власти дали разрешение на вырубку трех берез и одного каштана, растущих на муниципальной земле.

Причем дерево семейства буковых под бензопилу не попало. Как оказалось, оно не мешает строительным работам. Остальные зеленые насаждения, от которых остались только пеньки, произрастали на частной территории.

В мэрии подтвердили законность действий лесорубов. Журналисты внимательно осмотрели зеленую зону и не нашли лишних спиленных растений - все согласно разрешениям, полученным из администрации Пензы.

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