Сетевое издание|18+|Суббота|8 апр 2023|23:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Под окнами дома на Пушкина выросла гора из сломанных кладовок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


До окна на первом этаже достает куча специфических отходов. Это обломки ящиков, перегородок, сундуки, коробки. Сразу становится ясно: в подъезде дома на Пушкина, 21, провели зачистку. По предписанию пожарных управляющая компания «Терра» сломала кладовки на площадках девяти этажей.

«Там одни деревяшки, не дай бог что, и пожар будет, и вот целая гора ящиков, не пойми чего», - сообщила Раиса Николаевна.

Мимо идущие люди тоже удивляются абсурдности происходящего. Свалке под окнами не место.

«Вывезли бы на помойку хотя бы, это уже недели две лежит, ужас один», - отметила пенсионерка.

Инспекторы пожарного надзора настаивают на ликвидации тамбуров и кладовок в подъездах, нарушителей штрафуют, на ответственных (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК) могут накладывать штрафы в несколько сотен тысяч рублей.

«Устройство подсобных и кладовых помещений на лестничных клетках, а также размещение вещей, мебели, оборудования на лестничных площадках в поэтажных коридорах категорически запрещено правилами противопожарного режима, так как эти вещи располагаются на путях эвакуации, что является основным выходом для жителей из квартир данного дома», - предупредила заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Екатерина Виноградова.

Население, разумеется, против.

«50 лет стояли - никому не мешали, а на 51-м году решили все сломать», - пожаловалась пензячка.

Но протестовать - одно, а платить штраф - другое, и народ перестает сопротивляться. Кладовки сломали. В управляющей компании «Терра» журналистам «Службы 11» сообщили: понемногу гору у подъезда дома на Пушкина, 21, разбирают, вывозят на свалку, до конца недели постараются все убрать.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте