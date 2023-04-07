Под окнами дома на Пушкина выросла гора из сломанных кладовок

07.04.2023 | 21:23

До окна на первом этаже достает куча специфических отходов. Это обломки ящиков, перегородок, сундуки, коробки. Сразу становится ясно: в подъезде дома на Пушкина, 21, провели зачистку. По предписанию пожарных управляющая компания «Терра» сломала кладовки на площадках девяти этажей.

«Там одни деревяшки, не дай бог что, и пожар будет, и вот целая гора ящиков, не пойми чего», - сообщила Раиса Николаевна.

Мимо идущие люди тоже удивляются абсурдности происходящего. Свалке под окнами не место.

«Вывезли бы на помойку хотя бы, это уже недели две лежит, ужас один», - отметила пенсионерка.

Инспекторы пожарного надзора настаивают на ликвидации тамбуров и кладовок в подъездах, нарушителей штрафуют, на ответственных (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК) могут накладывать штрафы в несколько сотен тысяч рублей.

«Устройство подсобных и кладовых помещений на лестничных клетках, а также размещение вещей, мебели, оборудования на лестничных площадках в поэтажных коридорах категорически запрещено правилами противопожарного режима, так как эти вещи располагаются на путях эвакуации, что является основным выходом для жителей из квартир данного дома», - предупредила заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Екатерина Виноградова.

Население, разумеется, против.

«50 лет стояли - никому не мешали, а на 51-м году решили все сломать», - пожаловалась пензячка.

Но протестовать - одно, а платить штраф - другое, и народ перестает сопротивляться. Кладовки сломали. В управляющей компании «Терра» журналистам «Службы 11» сообщили: понемногу гору у подъезда дома на Пушкина, 21, разбирают, вывозят на свалку, до конца недели постараются все убрать.

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