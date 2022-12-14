Забор школы № 65 по воле местных жителей лишается перекладин

14.12.2022 | 18:30

Работы у завхоза 65 школы прибавилось. Помимо стандартных ежедневных обязанностей, приходится следить за ограждением вокруг учебного заведения: с тех пор как закрыли все калитки, неизвестные стали выламывать из забора перекладины. Очередной проем пришлось заварить.

«Я все время пользовался стадионом для ходьбы, тренировался каждый день. А теперь закрыли - с полмесяца как. Но я понимаю, что это для безопасности», - рассказал Виктор Васильевич.

По дорожкам вместе со школьниками наматывали круги приверженцы здорового образа жизни. Теперь они ищут новые возможности поддерживать тело и дух.

Ранее за домом № 24 на улице Воронова специально заасфальтировали тропу, по ней ходили все местные. Ныне, если следовать по ней, упрешься в наглухо закрытую калитку.

Школы начали огораживать, ограничивая вход посторонним, с 2019 года. Процесс продолжается.

«Антитеррористическая защищенность строится в соответствии с федеральным законодательством. В 2022 году произошли изменения в сфере ее обеспечения. Закреплена персональная ответственность директора или руководителя образовательной организации», - пояснила консультант Министерства образования Пензенской области Лариса Дровнина.

Ключ от замка школьной калитки может быть теперь только у родителей учащихся. Остальные ищут обходные пути.

«Там загородили, и где мы должны ходить? Мне нужно вниз, я должна кругом, с сумками», - посетовала местная жительница.

Дело уже привычное, но на снегу видны следы. Кто-то все равно идет к калитке в надежде пройти через стадион и возвращается ни с чем.