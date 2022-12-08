Из жизни

Не жизнь, а выживание: в подъезд дома на Титова опасно заходить

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При входе во второй подъезд дома на Титова, 14, рекомендуется смотреть вниз: под доской - отверстие. Размыто, проломлено или же плита рассыпалась сама от времени, неизвестно и вряд ли кто станет заказывать экспертизу по этому поводу. Дыра прямо у входа просто существует.

«Можно наступить ногой и получить перелом», - пожаловалась Людмила Александровна.

И это еще не все ужасы второго подъезда. Стены на площадке первого этажа и следующего изъедены сыростью, плесенью. Управляющая компания пыталась зацементировать, небольшой слой еще сохранился.

«Это просто не жизнь, а выживание. Наняли бригаду, пришел человек, начал делать ремонтные работы. Два раза мазнул непонятно чем непонятно как, и на этом все, его работа закончилась. Он спустился этажом ниже, посмотрел, что и как, и пошел дальше», - возмутилась Людмила Александровна.

По существующим нормам, ремонт в подъезде необходимо делать в течение трех или пяти лет в зависимости от его состояния. На Титова, 14, последний состоялся в прошлом веке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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