Не жизнь, а выживание: в подъезд дома на Титова опасно заходить

08.12.2022 | 20:45

При входе во второй подъезд дома на Титова, 14, рекомендуется смотреть вниз: под доской - отверстие. Размыто, проломлено или же плита рассыпалась сама от времени, неизвестно и вряд ли кто станет заказывать экспертизу по этому поводу. Дыра прямо у входа просто существует.

«Можно наступить ногой и получить перелом», - пожаловалась Людмила Александровна.

И это еще не все ужасы второго подъезда. Стены на площадке первого этажа и следующего изъедены сыростью, плесенью. Управляющая компания пыталась зацементировать, небольшой слой еще сохранился.

«Это просто не жизнь, а выживание. Наняли бригаду, пришел человек, начал делать ремонтные работы. Два раза мазнул непонятно чем непонятно как, и на этом все, его работа закончилась. Он спустился этажом ниже, посмотрел, что и как, и пошел дальше», - возмутилась Людмила Александровна.

По существующим нормам, ремонт в подъезде необходимо делать в течение трех или пяти лет в зависимости от его состояния. На Титова, 14, последний состоялся в прошлом веке.