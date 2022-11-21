В Пензе мать с сыном мерзнут из-за неполадок в системе отопления

21.11.2022 | 20:55

18-секционная батарея плюс еще одна небольшая не могут обогреть помещение площадью всего лишь 25 квадратных метров. И в этом нет ничего удивительного. Радиаторы холодные, хотя отопительный сезон начался два месяца назад. Хозяйка квартиры в доме № 39 на Красной Горке Валентина Андреевна говорит, что проблемы с теплом возникли только у нее, на пятом этаже. У соседа снизу настоящая Африка.

«Отрывает дверь - оттуда прет жара, и он в трусах нам открыл. Там заглушки поставили. А мы с сыном начинаем спускать, 15 минут батареи не притронешься, а потом остывают», - пожаловалась Валентина Андреевна.

Почему кипяток циркулирует не по всему стояку, женщина не знает. В управляющей компании тоже не могут исправить неполадки в системе. Валентина Андреевна неоднократно обращалась к коммунальщикам.

«Начинаются морозы, как быть? Я написала заявление в ЖЭУ № 1, что остывают трубы», - рассказала женщина.

Обслуживающая многоэтажку организация не только морозит людей, но и регулярно топит. С потолка течет, Валентине Андреевне даже пришлось заделывать дырки в углу комнаты с помощью монтажной пены. Вода сочится и сквозь стены. Ремонт делать бесполезно, обои тут же отваливаются.

Сырость, холод - в таких нечеловеческих условиях вынуждены жить мать с сыном. При этом семья вовремя оплачивает коммунальные услуги. Журналисты «Службы 11» со своей стороны тоже обратились в управляющую компанию с просьбой наладить работу системы отопления. Заявку приняли, а вот меры по устранению проблемы - пока нет.