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Дом на улице Московской в Пензе может рухнуть из-за подтопления

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В доме № 88 на улице Московской после жалобы местного жителя осушат подвал. Об этом сообщили в администрации Пензы в понедельник, 21 ноября.

«В отмостке МКД около 2-го подъезда образовалась глубокая дыра. Теперь и наружная вода размывает фундамент дома и протекает в подвал старого МКД в этом месте. МУП-22 не реагирует!» - рассказал Александр Иванов в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

По его мнению, существует только один вариант решения проблемы: срочно вскрыть фундамент дома, удалить источники подтопления, загерметизировать фундамент, засыпать песком и щебнем, а внутреннюю часть фундамента оштукатурить.

«Все это было много раз обещано ранее, но никто ничего не делает! Если этого не сделать, дом рухнет, т. к. кладка фундамента вся в трещинах и вымыта!» - возмутился мужчина.

Представитель администрации Пензы ответил ему, что, по оперативной информации, полученной от обслуживающей организации, МУП «Жилье-22» обязуется устранить последствия подтопления подвала, а после осушения провести дезинфекцию хлоросодержащими средствами «в соответствии с очередностью поступивших заявок».

«В многоквартирном доме собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества, расположенного в кадастровых границах земельного участка, относящегося к дому. В связи с этим для выполнения работ по частичному ремонту фундамента и штукатурке фасада необходимо провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. На общем собрании необходимо определить сроки, объем работ и порядок финансирования и направить протокол в обслуживающую организацию для исполнения. Также работы по частичному ремонту фундамента и штукатурке фасада можно выполнить в рамках грантовой поддержки», - уточняется в сообщении.

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Источник — фото Александра Иванова, vk.com/ov_melnichenko
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