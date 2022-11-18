Из жизни

В Нахаловке мост через ручей Прокоп стал опасен для использования

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Большому кораблю - большое плавание, но ручей Прокоп судоходным становиться не желает. Как ни пытались юные мореходы Нахаловки отправить бумажную ладью в путешествие, волны валили ее набок. Не то предназначение у Прокопа: он жаждет стать купелью.

Пешеходы с улиц Столярной, Черкасова, Чернышевского и других рискуют превратиться в моржей, искупавшись в ледяных водах ручья. На переправе образовались провалы и слева, и справа. Вечером на неосвещенном участке угодить ногой в дыру не составит труда.

«Пьяный может», - отметил прохожий.

Местный житель Николай Антонович выдвигает предположения, по какой причине начала разрушаться переправа из бетона. Во-первых, русло заилилось, зарастает, сузилось. В огороды на Столярной во время ливней ручей продвигается метра на два. Во-вторых, мост сделан некачественно.

«Под трубами плиты положили и дно подняли. Нас никогда не затапливало, а сейчас - каждую весну», - пожаловался Николай Антонович.

Насыпь надо было оградить металлическими листами с обеих сторон, считает мужчина, тогда материал, на который заливали бетон, не размывало бы водой.

«Это не из-за того, что тонкий слой, а из-за того, что здесь нет ограждения. Надо было положить плиты или блоки. Воде некуда деваться, и она моет», - объяснил местный житель.

Переправа в этом районе единственная. Другие переходы через ручей Прокоп расположены очень далеко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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