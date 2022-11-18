Из жизни

Пензенцы раскритиковали дорогу к ритуальному залу на улице Светлой

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По долгу службы Галина Яковлевна часто бывает в ритуальном зале на улице Светлой - она возглавляет совет ветеранов одного из предприятий города. Возрастные соратники уходят, об их последнем пути и хотела высказаться активистка.

«Дорога вся в ямах, а когда она покрыта водой, ямы эти не видно. И машины едут - брызги во все стороны, люди идут по обочине, по непредусмотренным дорожкам. И старенькие идут, и с клюшками, кого под руку ведут. В общем, зрелище ужасающее», - сообщила Галина Яковлевна.

На Светлой, 1, находится областное бюро судебно-медицинской экспертизы - объект важный, охраняемый, так как здесь много отделов, связанных со следственными действиями. Ритуальный зал расположен далеко от них.

Телезрители прислали кадры - застывшие от мороза волны грязи и подмерзшие лужи впечатляют. В озерах жижи можно утонуть.

«Это невозможно, там ямы и ухабы круглый год. Я не один раз там была, вода стоит, грязь. Идти по козьей тропочке либо по газону - это невозможно!» - возмутилась жительница Пензы Нина.

«Место по-своему святое, и в таких условиях идти на проводы с веночками, с цветочками просто немыслимо. Это неуважительно, мне кажется, не только к живым, но и к мертвым», - высказалась Галина Яковлевна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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