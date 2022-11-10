На улице Тимирязева автомобилистов подстерегает западня на дороге

Автомобилисты проносятся вниз по улице Тимирязева в считанных сантиметрах от ямы, рискуя угодить правым передним колесом в западню. Опасный участок можно и не заметить, если не знать.
Препятствие на пути появляется неожиданно. Выщербина образовалась рядом с проложенной вдоль проезжей части ливневой системой. Вода промыла грунт - асфальт провалился. Недолго люди радовались.
Есть и другие нарекания - со стороны как автомобилистов, так и пешеходов. Последние, когда выпадает снег, вынуждены уступать дорогу машинам.
«Заезжают на тротуар - ходим по тропке. Дорога, конечно, очень узкая. У меня дети здесь ездят - говорят, что опасно, особенно если гололед, едут в гору потихонечку, чтоб сверху не задели», - рассказала местная жительница.
Несколько лет назад дорогу на улице Тимирязева отремонтировали. Вдоль частного сектора с одной стороны появилась выделенная полоса для тех, кто передвигается на своих двоих.
«За тротуар мы благодарны, хороший», - оценила горожанка.
Проезжую часть следовало бы привести в порядок, тем более что сроки гарантийного ремонта вряд ли прошли.
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