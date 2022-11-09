В 1-м Луговом проезде за состояние дороги отвечают два пенсионера

09.11.2022 | 18:30

О том, что дорогу в 1-м Луговом проезде заасфальтировали, жильцы домов № 2 и 4 узнали случайно. Пошли посмотреть, убедились и огорчились.

«Нам с 54-го года хоть бы сыпанули! Дед берет тачку и что находит, шлак или еще чего, то и сыплет», - рассказала местная жительница.

1-й Луговой проезд разрезан надвое улицей Перовской. Большую его часть действительно отремонтировали, а самое начало осталось с песчаной тропой. Пенсионер, засыпавший ямы подручным материалом, больше так делать не может: болезнь заставила встать на костыли.

«Больше на себя надеюсь, чем на кого-то. Уже привыкли и так», - отметил он.

Если перестать латать ямки, подъездные пути к двум домам в начале 1-го Лугового зарастут травой.

«Одни канавы да рытвины, а машины-то ездят, а люди-то ходят! Мотыгу да лопату возьмет и как может набивает, я ему тащу - никак не дотащу эту телегу. Благоустройства-то хочется, а что делать?» - возмутилась супруга престарелого активиста.

Тем временем по отремонтированной части проезда лихо колесят авто, вышагивают пешеходы. Около полукилометра заасфальтировали по программе БКД, потратив почти два миллиона рублей.

«Разница кардинальная, здорово, по грязи не ходим!» - оценили местные.

В мэрии сообщили: обделен вниманием грунтовый отрезок, дорогу здесь надо строить заново, а не ремонтировать. В рамках действующей программы это не представлялось возможным, в итоге даже горсти щебня не бросили на песчаную полосу. Отвечать за состояние участка в 1-м Луговом проезде так и придется двум пенсионерам.