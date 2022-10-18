Здесь кладбища были: во дворе на улице Чкалова сползает склон

18.10.2022 | 20:14

Словно медведь-шатун прошел по двору дома на Чкалова, 15, и похулиганил: повалил карусели, скамью, погнул перила, наклонил лавку и опоры сушилки.

«Да, похоже, что есть такое», - отметил местный житель.

Дом строился на склоне, специалисты выравнивали площадку, а потом уже ставили здание. Насыпь начала сползать вместе с тем, что находится ближе к краю, - это скамейки. Вбок повело и бетонные ступени.

Все неспроста, замечает старожил. Многоэтажка возведена не на пустыре.

«Здесь когда-то кладбища были. Рыли, и кости экскаватор вытаскивал. Ну вот живем, а куда деваться? Как пришел я, получил квартиру, так и живем», - сообщил Анатолий Филиппович.

Улица Чкалова, бывшая Поперечно-Покровская, - одна из старейших, заселялась примерно во второй половине XVIII века. В части Стародрагунской слободы жили конные казаки.

Напротив дома № 15, со стороны бокового фасада, - Покровский храм. В XVII веке он был деревянным, а когда сгорел, в 1765-м собрали каменный.

При храмах располагались погосты. Так что найденные во время строительства многоэтажки останки как раз о том и свидетельствуют.

Склон укрепляли, но со временем он стал осыпаться. Кто займется его восстановлением, местные не знают. Обслуживающая организация за пределы придомовой территории не выходит.

«Говорят, что это муниципальная площадь, мы не поймем никак. Детская площадка вся в негодность пришла, там ничего не убирается и не косят», - пожаловалась Валентина Федоровна.

Старожилы предполагают, что насыпь и дальше потихоньку будет сползать, понемногу сокращая территорию перед многоэтажкой.