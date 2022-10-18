Из жизни

На проспекте Победы, 84, пензенцы до сих пор живут без отопления

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У одних - окна нараспашку, у других работает кондиционер, но в одном доме вряд ли изнывают от жары. В пятиэтажке на проспекте Победы, 84, до сих пор нет отопления, хотя в соседних строениях батареи уже горячие.

После пуска тепла в подвале лопнула труба. Подачу кипятка пришлось приостановить. Вот только взятая коммунальщиками пауза слишком затянулась. Никто не спешит устранять аварию.

«В администрацию вчера позвонили - «ничего не знаем, помогать не будем», короткий ответ. А в управляющую компанию звоним - они кладут трубку. У нас холодища, червяки, комары и мошкара и все на свете, невозможно! Обогреватели включаем, а что толку? Немножко он помогает, но все равно холодища, сырость», - поделилась бедой Антонина Николаевна.

Женщина оказалась на передовой в сражении с представителями организации, отвечающей за обслуживание многоквартирного дома. МУП «Жилье-22» пока выигрывает в этой неравной схватке. Причем пенсионерка отстаивает не только свое право на комфортную жизнь - очень переживает за совсем юных соседей.

«У нас на пятом этаже в нашем подъезде живут двое детей, одному - 5 лет, девочке - 3 месяца, привезли из больницы. Бьем во все колокола везде! Последняя надежда - 11 канал, больше никто не помогает», - сообщила Антонина Николаевна.

Активистка обвиняет слесарей, которые не хотят спуститься в подвал, чтобы устранить утечку. Конечно, специалистов муниципального унитарного предприятия можно понять: мусор, вода, неприятный запах отпугивают. Но, как говорится, кто на что учился.

Жители дома на проспекте Победы, 84, надеются на благоприятный исход сложившейся ситуации. И очень ждут, когда тепло придет и в их квартиры.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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