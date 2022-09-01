Жители дома на проспекте Строителей страдают от протечек

01.09.2022 | 21:28

Не только побелку размывает вода - она разъедает цемент между кирпичами, бетонные плиты. Это 9-й этаж 10-го подъезда дома на проспекте Строителей, 48. Вместо того чтобы уходить по водосточной трубе, дождевые и талые потоки льются мимо - по нише и стенам внутрь здания. Ручьи струятся до 5 этажа, и ничто не помешает им пробиться ниже.

«Ремонт был весной. Периодически как дожди - у нас здесь потоп. Протекает в щитовую, у нас просто будет пожар. И до ремонта текло. Здесь постоянно вода, она протекает и вниз идет, как водопад», - сообщила жительница дома Светлана.

Уже было замыкание во время недавнего ливня. Люди сидели без света, переживали за технику в квартирах. Но многочисленные жалобы пока не повлияли на устранение проблемы.

«Бывают лужи, будто разлили ведро воды, - вот такое состояние», - рассказала Светлана.

Грядет сезон дождей. Хотелось бы увидеть, как решена проблема, но сроки ее устранения - 10 августа - уже прошли. Управляющая компания ссылается на загруженность.