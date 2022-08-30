Из жизни

Жителям дома на улице Чаадаева трудно подходить к сушилке для белья

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Не в каждом дворе есть сушилка, но там, где она в наличии, жильцы рады - все же лучше белье вынести на улицу, в квартире меньше влажности, а одежде проветриться тоже не во вред. Но на Чаадаева, 95, к важному объекту подойти бывает сложно.

«С центральной дороги вся вода стекает сюда. Мы просили: сделайте что-нибудь, засыпьте, чтобы вода не шла. Вечно из четвертого подъезда нельзя выйти, там болото стоит, мы чуть ли не вплавь», - возмутилась местная жительница Мария Николаевна.

В доказательство обитатели указывают на обочину внутриквартальной полосы.

«К сушилке пройти нельзя, вот яма. Обращались в Железнодорожную администрацию - приезжали. Все сыро, дней десять дождя не было, а лужа так и не высыхает», - пожаловался пензенец Игорь Анатольевич.

Просьбы от местного населения направлялись в разные инстанции - всего-то и дела, что отсыпать обочину на уровне проезжей части перед домом. Но представитель управляющей компании, к примеру, отреагировал грубо.

«А вы не вешайте здесь белье!» Повернулся и ушел», - рассказала женщина.

Пока нет дождя, сушилкой народ пользуется и радуется, что она есть во дворе. Жаль, что не во всякую погоду доступна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вывешивают свои вонючие труселя, а потом вонища на весь город.

Гость||

А Чаадаева,95 за какую партию голосовала и будет голосовать?

Гость||

Гость писал(a):

за какую партию голосовала и будет голосовать?
тебе накой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Чаадаева, 95, к важному объекту подойти бывает сложно
С быдлом всегда сложно. Что мы узнали из сего репортажа? То что дикие буртаские жоповозы паркуются на газоне и самозахватывают места под свои вёдра с помощью стодбиков.

Гость||

Кстати да это от их вонючих трусов вонь по всей пензе

Гость||

Чаадаева и Чадаева это две разные улицы?

Гость||

бабуля несет несусветную чушь про подъезд, воду и полицейских, а рядом стоит умалишенная полуплачащая девочка. Отличный сюжет!


Имя: Гость
Комментарий:

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