Жителям дома на улице Чаадаева трудно подходить к сушилке для белья

30.08.2022 | 21:23

Не в каждом дворе есть сушилка, но там, где она в наличии, жильцы рады - все же лучше белье вынести на улицу, в квартире меньше влажности, а одежде проветриться тоже не во вред. Но на Чаадаева, 95, к важному объекту подойти бывает сложно.

«С центральной дороги вся вода стекает сюда. Мы просили: сделайте что-нибудь, засыпьте, чтобы вода не шла. Вечно из четвертого подъезда нельзя выйти, там болото стоит, мы чуть ли не вплавь», - возмутилась местная жительница Мария Николаевна.

В доказательство обитатели указывают на обочину внутриквартальной полосы.

«К сушилке пройти нельзя, вот яма. Обращались в Железнодорожную администрацию - приезжали. Все сыро, дней десять дождя не было, а лужа так и не высыхает», - пожаловался пензенец Игорь Анатольевич.

Просьбы от местного населения направлялись в разные инстанции - всего-то и дела, что отсыпать обочину на уровне проезжей части перед домом. Но представитель управляющей компании, к примеру, отреагировал грубо.

«А вы не вешайте здесь белье!» Повернулся и ушел», - рассказала женщина.

Пока нет дождя, сушилкой народ пользуется и радуется, что она есть во дворе. Жаль, что не во всякую погоду доступна.