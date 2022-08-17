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Тернистый путь к знаниям: на улице Лядова разрушился тротуар к школе

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Тернистый путь к знаниям за домом № 4 на улице Лядова - говорит неравнодушная местная жительница. Она обращает внимание на состояние тротуара.

«Большая проблема - тропинка к школе. Там ужасные кочки, деревья проросли, корни. Со времени застройки школы ни лопаты асфальта не было», - сообщила местная жительница Любовь Владимировна.

Здесь ходят не только ученики, но и совсем маленькие дети.

«Группы две, и школьники, и пенсионеры, у которых клюшки в руках. На выборы ходим по этой тропинке, самое главное. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на этот участок, хотя бы его отремонтировали», - отметила Любовь Владимировна.

За 20 минут прошло человек 30, и это в разгар рабочего дня. Нетрудно представить, каков поток в час пик.

«С той стороны район большой у нас, по ту сторону - тоже школа, и люди идут в больницу, и детей в сад ведут, и в магазины ходят, и на работу бегут. Будем надеяться, что обратят внимание. Там уж не настолько дорогостоящая работа, тропиночка-то небольшая», - подчеркнула женщина.

Тем более что асфальтового покрытия люди ждут не один десяток лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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