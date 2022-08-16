Из жизни

Жители домов на Овражной боятся разрушений из-за потоков воды

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Домовладения на Овражной под угрозой - ливневые потоки подвергают их разрушению. Разлом был мелкой канавкой между участками строений № 60 и 62. За последние годы он превратился в глубокий канал.

«По границе идет этот ручей, сброс воды идет с Военного Городка. Не оборудована ливневка. Должен быть отвод воды, дренаж. У нас после этих ливней огромный сброс воды, и она устремляется здесь бешеным горным потоком. Бывает, до половины ямы наполняется и с дикой скоростью туда устремляется. Разрушила наш сад», - сообщил местный житель Сергей Петрович.

Участки - под горой, по ним всегда струились потоки, но не такой силы, как этим летом и минувшим. Еще ниже ярусом - начало Вишневой улицы. Дорогу фактическим смыло. Остались островки старого асфальта.

«Здесь вода поднимается! Я думала, что наш дом к чертовой матери снесет», - пожаловалась местная жительница Татьяна Алексеевна.

Какими мощными могут быть потоки, пензенцы знают не понаслышке. В июле заливало дом на Проломной - он также находится под горой.

В Райках размыло несколько участков во время страшных июльских ливней. На Овражной разрушило огороды, раздробило дорогу в начале Вишневой. Вода с легкостью снесла остатки твердого покрытия, усыпала проезжую часть камнями, обломками кирпичей и прочим мусором.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Дворцов понастроили, а арык облагородить некому...

Гость||

Что ни кадр то загляденье картинка! Европа 21 век областной город с полумиллионным населением

Гость||

Гость писал(a):

Что ни кадр то загляденье картинка! Европа 21 век областной город с полумиллионным населением
Это вы в Чехии напрмер, ещё не удосужились видеть, трущобы в городах. А я видел...

Гость||

22.23 бедолага, эдок тебя помотало

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Райках размыло несколько участков во время страшных июльских ливней. На Овражной разрушило огороды, раздробило дорогу в начале Вишневой.
???

Имя: Гость
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