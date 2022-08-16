Жители домов на Овражной боятся разрушений из-за потоков воды

16.08.2022 | 21:05

Домовладения на Овражной под угрозой - ливневые потоки подвергают их разрушению. Разлом был мелкой канавкой между участками строений № 60 и 62. За последние годы он превратился в глубокий канал.

«По границе идет этот ручей, сброс воды идет с Военного Городка. Не оборудована ливневка. Должен быть отвод воды, дренаж. У нас после этих ливней огромный сброс воды, и она устремляется здесь бешеным горным потоком. Бывает, до половины ямы наполняется и с дикой скоростью туда устремляется. Разрушила наш сад», - сообщил местный житель Сергей Петрович.

Участки - под горой, по ним всегда струились потоки, но не такой силы, как этим летом и минувшим. Еще ниже ярусом - начало Вишневой улицы. Дорогу фактическим смыло. Остались островки старого асфальта.

«Здесь вода поднимается! Я думала, что наш дом к чертовой матери снесет», - пожаловалась местная жительница Татьяна Алексеевна.

Какими мощными могут быть потоки, пензенцы знают не понаслышке. В июле заливало дом на Проломной - он также находится под горой.

В Райках размыло несколько участков во время страшных июльских ливней. На Овражной разрушило огороды, раздробило дорогу в начале Вишневой. Вода с легкостью снесла остатки твердого покрытия, усыпала проезжую часть камнями, обломками кирпичей и прочим мусором.