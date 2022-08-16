Пензенцы вынуждены за свой счет устранять последствия протечек в доме

16.08.2022 | 21:17

Обитатели улицы Ново-Тамбовской ругаются с коммунальщиками не первый месяц, но тем нет дела до претензий, которые им предъявляют. Крыша в доме № 24 как текла, так и течет. Сергей не один раз за собственные деньги вызывал потолочных дел мастеров, чтобы те избавили его от воды над головой.

«После сильных дождей заливает потолок. Мы постоянно сливаем воду, вызываем. Там около 2 000 рублей», - рассказал мужчина.

Сергей пытался добиться возврата денег от управляющей компании, ведь именно она обязана следить за состоянием кровли - за это жители ежемесячно платят. Но коммунальщики не торопятся.

«Ездили в ЖЭУ, нам все обещали в августе, сейчас опять тишина. Обещают позвонить», - отметил Сергей.

«Когда были сильные ливни, у нас наверху окна на чердаке и хлестала туда вода», - сообщила жительница дома Ольга Ивановна.

Может произойти замыкание, только и такая вероятность не заставляет специалистов ЖКХ поторопиться.

«В середине и в конце июля были дожди сильные, сказали: в августе придут. Потом они ходили, по-моему, уже в сентябре обещали прийти посмотреть. Ждут, когда дожди начнутся», - пожаловалась Ольга Ивановна.

Надежды на региональную программу капремонта нет: дом исключен из нее.