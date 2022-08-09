В 1-м проезде Молокова пожаловались на последствия ремонта дороги

09.08.2022 | 21:18

Первый проезд Молокова сам на себя не похож - новая дорога его совершенно преобразила. Но не всех она порадовала. Сергей Меликович из дома № 8 считает, что рабочие нарастили слишком высокий слой. Вода неминуемо будет затекать во двор.

«Здесь 10-11 сантиметров. Куда вода уйдет? Она ко мне домой заходит. По асфальту щебенку взяли положили и все. По асфальту щебенку никто не ложит», - пожаловался Сергей Меликович.

Его поддерживает жительница двора напротив. У нее перепад высоты по сравнению с тропинкой к дому еще больше - 25 сантиметров.

«Ноги больные. Я не могу ни сойти ни зайти, хорошо, что за забор сразу цепляюсь. Высоко», - отметила Евгения Александровна.

Не все местные критикуют. Кому-то нравится проделанная работа.

«Замечательно! У меня ноги больные. Сейчас хорошо идти. Для меня нет недостатков», - оценила местная жительница Валентина Николаевна.

Еще одна претензия - не отремонтирован маленький участок, это дорога в Индустриальном переулке, к ней выводят пути в Первом и Втором проездах Молокова.

В департаменте ЖКХ прокомментировали: была запланирована асфальтировка только проездов Молокова, Индустриального переулка в списке нет. Что же касается перепадов высоты между новым полотном и дворами, то это скорректируют, обочины будут отсыпать щебнем.