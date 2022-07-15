Пожарный пирс на Фестивальной не пригоден для использования

Из тины ни один пловец не выберется, а ведь это значимый объект - пожарный пирс. Сооружение на Фестивальной улице, на берегу водоема, предназначено для размещения пожарных автомобилей с целью забора воды для тушения огня. Здесь должна быть площадка для беспрепятственного подъезда и разворота.
В приличном состоянии на объекте только табличка, закрепленная на дереве. Подобраться к воде мешает чей-то личный транспорт. Набирать, кроме тины, пожалуй, нечего.
«Болото стало. Это уже не речка, помойка настоящая», - сообщил пензенец Алексей.
Объект находится в начале Фестивальной улицы, на берегу старицы Суры, больше похожей на трясину.
В Пензе - 10 пожарных пирсов, журналисты «Службы 11» постараются оценить состояние остальных.
Содержать их должна администрация муниципального образования, на территории которого важный объект расположен.
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Не трясину а ряску. Ряска. РЯСКА. род цветковых однодольных растений семейства Ароидные Представители рода — крохотные водные многолетние растеньица, плавающие обыкновенно в большом количестве на поверхности стоячих вод. Представители рода встречаются во всех странах света, как в умеренных, так и с тропическим климатом, но только в пресной воде.