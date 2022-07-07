Из жизни

Пензенцы проигнорировали знак у путей на улице Вяземского

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Двух месяцев не простоял запрещающий знак, как на него напали. Конструкцию покалечили вандалы.

«Противники, которые хотят ходить внизу», - объяснил пензенец.

Знак стоит у железной дороги со стороны улицы Вяземского. Он хоть и новый, но выглядит непрезентабельно. Конструкция, расписанная хулиганами, загрязнилась.

В середине мая ее еще не было. Путейцы вкопали, поскольку народ любит нарушать правила. Многие игнорируют надземный переход и идут прямо через рельсы.

Заграждение не помеха, его обходят, с обеих сторон протоптаны тропинки. Знак сильно раздражал нарушителей.

«Мешает, может, некоторым проходить», - отметил мужчина.

«Однажды шла в парк - его не было. Обратно шла - смотрю, стоит. На следующий день иду - он уже кривой», - рассказала женщина.

Перекошенный или прямой, но знак никак не блокирует незаконный переход. Все привыкли перелезать через рельсы и уже не отучатся.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Буртасское быдло только 6ти метровый забор остановит

Гость||

в нормальных городах сначала делают цивилизованный переход, а потом ставят запрещающие знаки и ограждения...

Гость||

22.22, переход чуть левее, дурашка.

Гость||

Не левее, а правее, дурында.

Гость||

22.49 На этом переходе, ноги переламаешь...

Гость||

Гость писал(a):

в нормальных городах сначала делают цивилизованный переход, а потом
Вы дурачок?

Гость||

Нет, ну что Вы. Я вовсе никакой не дурачок. Я - дурочка, с переулочка.

Гость||

Ты не дурочка, пишешь более менее грамотно, поэтому будешь у нас звацца- полудурошная.

Гость||

22.22 В нормальных странах, а не в городах!

Гость||

Этим надземным переходом невозможно пользоваться. Там нет лифта или подъёмника (впрочем, будь там подъёмник он бы не работал как в подземном переходе на Пенза-1).

Там есть только куча ступенек. Безумное число ступенек.

Инвалиды, пожилые и просто люди с проблемами коленей этот переход покорить не могут. Особенно зимой в гололёд там кто угодно спасует.

Единственное решение - обустройство нормального цивилизованного перехода. Других решений нет.

И пусть 11 каналу будет очень совестно за постоянные необоснованные упрёки в адрес народа.

Гость||

Гость писал(a):

Этим надземным переходом невозможно пользоваться. Там нет лифта или подъёмника (впрочем, будь там подъёмник он бы не работал как в подземном переходе на Пенза-1).

Там есть только куча ступенек. Безумное число ступенек.

Инвалиды, пожилые и просто люди с проблемами коленей этот переход покорить не могут. Особенно зимой в гололёд там кто угодно спасует.

Единственное решение - обустройство нормального цивилизованного перехода. Других решений нет.

И пусть 11 каналу будет очень совестно за постоянные необоснованные упрёки в адрес народа.

Абсолютно грамотно всё объяснили для истеричек пишущих тут! Спасибо.

Относительно обустроенных переходов в городе раз два и обчелся! Между ними расстояния в несколько километров, что явно не нормально и, более того, не соответствует нормам!

Да и существующие переходы сделаны из чего попало и как попало (для примера переход на ул.Дзержинского)!

Местные власти должны ОБЯЗАТЬ РЖД обеспечить удобные переходы в тех местах где это УДОБНО горожанам!

Пути проложены по всему городу, так пусть эта частная конторка-РЖД и приспосабливается под людей, а не наоборот создает проблемы для жителей города!

А властям почаще бы не зад лизать всем "холдингам" подряд, а думать о жителях города!

Гость||

Гость писал(a):

Абсолютно грамотно всё объяснили для истеричек пишущих тут! Спасибо.

Относительно обустроенных переходов в городе раз два и обчелся! Между ними расстояния в несколько километров, что явно не нормально и, более того, не соответствует нормам!

Да и существующие переходы сделаны из чего попало и как попало (для примера переход на ул.Дзержинского)!

Местные власти должны ОБЯЗАТЬ РЖД обеспечить удобные переходы в тех местах где это УДОБНО горожанам!

Пути проложены по всему городу, так пусть эта частная конторка-РЖД и приспосабливается под людей, а не наоборот создает проблемы для жителей города!

А властям почаще бы не зад лизать всем "холдингам" подряд, а думать о жителях города!

+100500!

Пусть 11 канал сами ходят вверху 1000 ступенек по переходу

Гость||

Эту ветку надо разобрать,всеравно на Москву поезда ездиют через Мордовию.

Гость||

я там выпивать люблю

Имя: Гость
Комментарий:

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