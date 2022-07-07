Пензенцы проигнорировали знак у путей на улице Вяземского

Двух месяцев не простоял запрещающий знак, как на него напали. Конструкцию покалечили вандалы.
«Противники, которые хотят ходить внизу», - объяснил пензенец.
Знак стоит у железной дороги со стороны улицы Вяземского. Он хоть и новый, но выглядит непрезентабельно. Конструкция, расписанная хулиганами, загрязнилась.
В середине мая ее еще не было. Путейцы вкопали, поскольку народ любит нарушать правила. Многие игнорируют надземный переход и идут прямо через рельсы.
Заграждение не помеха, его обходят, с обеих сторон протоптаны тропинки. Знак сильно раздражал нарушителей.
«Мешает, может, некоторым проходить», - отметил мужчина.
«Однажды шла в парк - его не было. Обратно шла - смотрю, стоит. На следующий день иду - он уже кривой», - рассказала женщина.
Перекошенный или прямой, но знак никак не блокирует незаконный переход. Все привыкли перелезать через рельсы и уже не отучатся.
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