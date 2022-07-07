Пензенцы проигнорировали знак у путей на улице Вяземского

07.07.2022 | 21:32

Двух месяцев не простоял запрещающий знак, как на него напали. Конструкцию покалечили вандалы.

«Противники, которые хотят ходить внизу», - объяснил пензенец.

Знак стоит у железной дороги со стороны улицы Вяземского. Он хоть и новый, но выглядит непрезентабельно. Конструкция, расписанная хулиганами, загрязнилась.

В середине мая ее еще не было. Путейцы вкопали, поскольку народ любит нарушать правила. Многие игнорируют надземный переход и идут прямо через рельсы.

Заграждение не помеха, его обходят, с обеих сторон протоптаны тропинки. Знак сильно раздражал нарушителей.

«Мешает, может, некоторым проходить», - отметил мужчина.

«Однажды шла в парк - его не было. Обратно шла - смотрю, стоит. На следующий день иду - он уже кривой», - рассказала женщина.

Перекошенный или прямой, но знак никак не блокирует незаконный переход. Все привыкли перелезать через рельсы и уже не отучатся.