Пензенцам приходится водить детей по разрушенной дороге на Суворова

30.06.2022 | 21:03

На Западной улице делают мелкоямочный ремонт, хотя дорога вполне себе проезжая. Рабочий заливает небольшие ямки и, как выяснили журналисты «Службы 11», ограничится именно этой территорией. Но и такого ремонта не хватает на участке в двух шагах, между домом № 178 на улице Суворова и № 180а - это филиал детского сада № 110.

«Мы поселились, нам сделали дороги и больше не делали. Здесь был для детей асфальт проложен 55 лет назад, и его не восстанавливают. Утром ведут детей, шарахаются, если машины едут», - рассказала старожил микрорайона Нелли Николаевна.

Вдоль ограды дошкольного учреждения была заасфальтирована и огорожена бордюром полоса, то есть специально прокладывали дорожку для пешеходов. От нее за десятилетия остались только остатки бортового камня, что немудрено: регулярные приезды тяжелой техники и раскопки что угодно испортят.

«Мы звонили, нам объяснили: это - государственное, это - муниципальное. А эта чья, мы спрашиваем, дорога? Зимой и весной здесь проехать невозможно», - пожаловалась Валентина Васильевна.

Участок небольшой, но требует серьезного подхода. Тротуар изуродован, дорога сплошь в ямах.