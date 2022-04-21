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Из жизни

На пути к стеле «Город трудовой доблести» оказалась преграда

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Человек, всегда соблюдающий правила дорожного движения, рискует оказаться в ловушке на треугольнике. С проспекта Победы на него можно перебраться по зебре на разрешающий сигнал светофора. А перебежать через дорогу в 6-м проезде Пестеля никаких шансов нет - ни полос, ни автоматического регулировщика.

«Должна быть нанесена разметка. Это практически копеечные затраты, зато люди могут безопасно переходить. Здесь же, когда переходишь, головой вертишь, как летчик», - сообщил Александр Иванович.

Днем поток пешеходов скудный. Но по вечерам народ движется рекой. С недавних пор путь стал очень оживленным. По нему с проспекта и улицы Рахманинова люди идут в парк 40 лет Победы, где зимой установили стелу «Город трудовой доблести». Почетное звание присвоили областному центру в прошлом году.

Парк преобразился - в его центре памятный архитектурный ансамбль, теперь есть освещение, дорожки. Благоустроят еще лучше, когда погода наладится. Людям стало интересно здесь бывать. Можно перебраться через дорогу по зебре от дома № 150. Но, если попадешь на треугольник, придется нарушать правила.

«Просто смотрю - машин нет, и пересекаю. Светофор не помешал бы, но здесь не очень много машин, поэтому я свободно перехожу», - рассказала горожанка.

«Ждем, когда нас пропустят. Здесь нужно. Сделали красиво все, а переход? Тут тем более спортсмены бегают», - отметила прохожая.

Зебра нужна на дороге, на которую машины поворачивают с проспекта Победы в 6-й проезд Пестеля. Не все автомобилисты снижают скорость, когда сюда направляются, и не каждый пешеход внимательно смотрит по сторонам, пересекая проезжую часть.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Весь город в ямах и говне. А ещё и разметки нет практически совсем.

Гость||

Да какой это город.Так себя сяло Чугуево

Имя: Гость
Комментарий:

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