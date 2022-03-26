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Из жизни

Мусорная площадка на Фурманова, 17, оказалась меж двух огней

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Жители дома № 17 на улице Фурманова берут на себя слишком много - если сравнить их работу с тем, что делают коммунальщики. Пока активистки-пенсионерки колотят лед на тротуарах, чтобы прохожие не упали, контейнерная площадка остается без постоянного присмотра. Временами сотрудники ЖКХ тут появляются, но редко. Так что оценка качества услуг невысока.

«Неудовлетворительно! Был хороший дворник, а сейчас помойка заросла грязью. Мусор кругом - не подойти. Старого дворника то ли уволили, то ли сам ушел, а новые - они молодые», - рассказала местная жительница.

Активистов на Фурманова, 17, немного, но вместе они сила. Вероятно, придется и мусорную отрасль брать в свои руки, но тогда было бы неплохо и получать зарплату.

Суть проблемы заключается в том, что место для отходов выбрали неудачно. Площадка рассчитана на несколько многоэтажек плюс ею пользуются люди даже с других улиц, когда идут на остановку.

«Она оказалась между «там» и «тут». В «Уютном доме» настаивают, что мусорка должна обслуживаться нашим дворником, а на Фурманова, 17, говорят, что должны обслуживать с Фурманова, 19. Поэтому вот такое состояние и в итоге никто не обслуживает», - пояснила горожанка.

Организация, которая вывозит отходы, в спорах не участвует.

«Мусорщик приезжает, контейнер переворачивает - все летит. И уезжает. А мы живем здесь, у нас даже СНИП нарушен: нет 20 метров от угла. Приходится так дышать и смотреть на это. В мороз - ладно, а потеплеет - тут мухи и мыши как крокодилы», - отметила пенсионерка.

Если бы здесь завелись настоящие крокодилы, то внимания площадка получала бы больше. Скоро наступит лето, и появиться может всякая живность: кормовая база здесь сытная.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Организация, которая вывозит отходы, в спорах не участвует.
И еще одна организация под названием Администрация также в спорах не участвует!!!

Гость||

какая власть такой и город!!! весь в говне...

Гость||

"Организация, которая вывозит отходы, в спорах не участвует".

Конечно не участвует! Зачем? Им и так нормально! Ни к чему отвлекаться на такую ерунду, от подсчёта собираемого бабла! И нечего возникать! Деньги любят тишину...

Гость||

Опять мусорная площадка. Больше новостить что-ли не о чем?

Гость||

Убрать всех названных мусорников и будет чище.А то на создали организаций "отмывальщиков" всё и завалили мусором.

Гость||

17.59 Наверное из этой организации. Правда глаза колит.

Имя: Гость
Комментарий:

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