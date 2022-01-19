Несознательные горожане справляют нужду в подъезде дома на Литвинова

19.01.2022 | 21:04

В первом подъезде дома на Литвинова, 19, некоторые граждане пристрастились ходить в туалет. Следы содеянного - под лестницей, на площадках. Не всегда было так безобразно, но с двери сняли домофон, и как началась пандемия, так и поселились в подъезде разруха и запустение.

«К нам никто не ходит, не убирается, никому мы не нужны. У нас очень часто меняются управляйки, год-два - и опять новая. И никто ничего не хочет делать. В том году летом к нам приходили женщины, убирали два раза в месяц, но их давно уже нет», - рассказала Галина Алексеевна.

Забираются под лестницу люди пришлые, пьют, курят, ведут себя не по-человечески.

«Здесь блюют, дела справляют непотребные. Все бежим на работу - грязь. Нужно обратить внимание городской администрации. Пускай приезжают и смотрят», - пожаловалась женщина.

В первую очередь необходимо установить запорное устройство и преградить доступ посторонним в здание. Никакой уборщице не захочется вычищать в подъезде то, что нормальный человек обычно спускает в унитаз.