Из жизни

Несознательные горожане справляют нужду в подъезде дома на Литвинова

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В первом подъезде дома на Литвинова, 19, некоторые граждане пристрастились ходить в туалет. Следы содеянного - под лестницей, на площадках. Не всегда было так безобразно, но с двери сняли домофон, и как началась пандемия, так и поселились в подъезде разруха и запустение.

«К нам никто не ходит, не убирается, никому мы не нужны. У нас очень часто меняются управляйки, год-два - и опять новая. И никто ничего не хочет делать. В том году летом к нам приходили женщины, убирали два раза в месяц, но их давно уже нет», - рассказала Галина Алексеевна.

Забираются под лестницу люди пришлые, пьют, курят, ведут себя не по-человечески.

«Здесь блюют, дела справляют непотребные. Все бежим на работу - грязь. Нужно обратить внимание городской администрации. Пускай приезжают и смотрят», - пожаловалась женщина.

В первую очередь необходимо установить запорное устройство и преградить доступ посторонним в здание. Никакой уборщице не захочется вычищать в подъезде то, что нормальный человек обычно спускает в унитаз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Нужно обратить внимание городской администрации. Пускай приезжают и смотрят», - пожаловалась женщина.

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Городская администрация за городом не смотрит.

А уж твой зас.... подъезд ну совсем неинтересно.

Гость||

Надо делать перекрестный гавно огонь среди жильцов подьездов

Гость||

Надо этому дому выписать штраф,развели в подьезде,понимаеш.

Гость||

Там чьи то яйца лежали

Гость||

Полицию не пробовали вызывать?

Гость||

Гость писал(a):

Полицию не пробовали вызывать?
пробовали, они сказали,что это не они гадят

Гость||

Гость писал(a):

Полицию не пробовали вызывать?
а что они сделают, будут искать тех кто нагадил?

тут решение очевидное - ставить замок с кодом и никому кроме жильцов этот код не должен быть известен. Скинулись бы сами жильцы и поставили замок, это же не сложно. Цена ему три копейки, еще три копейки - работа установщика. Зато быдло больше в подьезд не зайдет.

Гость||

Прохожу часто там.Спасибо за информацию.

Гость||

Там у многих жильцов унитазов нема,а в пакет дороговато

Гость||

Гость писал(a):

Там у многих жильцов унитазов нема,а в пакет дороговато
а кто, а кто это сделал???

Гость||

Вот с последнего этажа между лестницы водопад пустить,самое то.

Гость||

Люди экономят на воде поэтому во многих домах города стали сами жильцы гадить в подьездах,мы одного застукали с поличным срал очень часто поднимался этажом выше .

Гость||

На фото Какой то гурман подтерся мандаринами

Гость||

А ссут прямо на стены чтобы журчанье ручьч не бвло слышно в соседних квартирах.

Гость||

Может американцы

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Имя: Гость
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