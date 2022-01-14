В Пензе ясень грозит упасть на трансформаторную подстанцию

14.01.2022 | 20:51

К трансформаторной подстанции на Тернопольской прислонился ясень. Намерения у него серьезные: породниться с объектом энергетического хозяйства. Осталось немного - упасть на постройку и слиться воедино.

Неподалеку от дома № 3 деревья намереваются дотянуться куда-нибудь, по большей части - до земли.

«Их каждый год обрезают, у так-то нас все хорошо было. Это они сейчас наклонились от ветров зимой. Надо опять обрезать. У нас нет старшей по дому, она бы заявочку дала, приехали бы, отпилили», - отметила Лидия Андреевна.

Снежинки, легкие и пушистые, в массе своей могут стать разрушительной силой. Любовь Васильевна видела, как у ее дома под тяжестью сугроба отвалилось полдерева.

«Здоровая ветка упала. Сосед выбежал, у него машина стояла - хорошо, не придавило», - рассказала женщина.

На Тернопольской кандидатов на падение достаточно. Некоторые намерены утянуть за собой провода, пару столбов, а ясень рядом с подстанцией уже совсем ясно обозначил свою позицию.