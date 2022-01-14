Пензячка пожаловалась на запах и гниль во дворе на Ленинградской

14.01.2022 | 21:04

Внутренний двор за домом на Ленинградской, 8а, когда-то использовала управляющая компания: ставила технику, еще какое-то имущество хранила. Теперь территория пустует, ворота закрыты. Вход посторонним воспрещен, но в любой момент он может понадобиться.

«Там такой бардак! Все гниет, запахи! Невозможно так жить! Ворота должны быть открыты. Не дай бог что случится - здесь пожарные не проедут», - сообщила Мария Ивановна.

Замок огнеборцы собьют, за это она не переживает. Но углубления от шин в снегу у ворот ей категорически не нравятся.

«Одна машина стоит, вот следы, вторая, здесь машина стоит, из чужих домов ставят здесь у нас, образовали стоянку. Но почему?» - возмутила женщина.

Мария Ивановна много лет живет в маневренном фонде и знает, о чем говорит. Не все в доме ведут себя порядочно. Есть такие, которым правила пожарной безопасности неинтересны.