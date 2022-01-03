Жители дома на ул. Кижеватова пожаловались на уборку в подъездах

03.01.2022 | 20:36

График уборки висит в подъездах на Кижеватова, 33, но, как утверждают жители, не соблюдается.

«Раньше они приходили за водой, мы видели, что они моют, а сейчас я вообще не вижу. Песок постоянно на ступеньках, в лифтах - тоже. Раньше каждый день она приходила утром и протирала, а сейчас тоже непонятно как», - сообщила Елена Владимировна.

Тем не менее в подъездах относительно чисто, местами - кучки мусора. Но во втором кто-то выкинул большой пакет, и с тех пор его принципиально не убирают.

Жильцы сами взвалили на себя обязанность подметать ступени. Тамара Никитична в прошлом году сломала ключицу, но все равно периодически держит в руках веник.

«Песок, грязь - как насыпали, так все на ногах и растаскали. Все моем, кто где живет, на своих этажах моем», - пожаловалась женщина.

Областное министерство ЖКХ и ГЗН напоминает о постановлении Госстроя России, согласно которому каждые пять дней в подъездах должны проводить сухую уборку и мыть площадки, влажную - не реже раза в месяц, а стены протирать - не менее двух раз в год.

Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда на Кижеватова, 33, не выполняются, констатируют старожилы.