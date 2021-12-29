На улице Попова с лета прошлого года лежат кучи веток

29.12.2021 | 21:04

Есть куда расти куче мусора на улице Попова. Добрые жители постоянно подкармливают ее, подпитывают домашним имуществом, вышедшим из употребления.

Родилась она летом 2020-го. Старая липа без всякого повода стала клониться на бок и упала прямо на машину.

«С утра прямо! Я спал, услышал грохот, вышел: дерево упало. Внезапно - ни ветра, ничего», - рассказал Дмитрий.

Ствол лежал долго, перегораживая проезжую часть. Потом приехали специалисты, распилили и сложили на полянке между домами № 10а и 12. С тех пор куча поленьев и веток растет как на дрожжах, сильно раздражая местного дворника. Она видит, как сваливают туда хлам.

«Если бы это надо было кому-то, поставили бы камеру, сфотографировали, распечатали, и все», - предложила женщина.

Уборка этой кучи не входит в обязанности работницы. Она расчищает лишь территорию перед домами. А между ними - земля муниципальная, за чистотой которой следит администрация Первомайского района.