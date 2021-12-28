Сносить сгоревший дом на Казанской в ближайшие годы не будут

28.12.2021 | 20:58

Сколько еще придется терпеть неприятное соседство, ответить пока не может никто. Сгоревший дом № 12 на Казанской сносить в ближайшие годы не планируют, хотя жильцы квартир поблизости об этом мечтают.

«Очень страшно! У нас даже до сих пор в кухню нельзя зайти. Окна без конца поливаю, чтобы не пахло. Прошел год уже - я занавески без конца стираю», - рассказала Татьяна.

Был страшный пожар, в огне погибли двое мужчин, не сумевшие выбраться из объятого пламенем малоквартирного строения. 12 человек эвакуировали.

Восстановить здание невозможно. Пострадавшие нашли временный приют и ожидают решения мэрии, а она порадовать не может. Квадратные метры людям предоставляют по программе переселения из ветхого фонда. Пока вручают ключи тем, кто успел до 2017 года добиться внесения домов в список подлежащих сносу.

«Многоквартирный дом № 12 по улице Казанской признан аварийным 10 февраля 2021 года. Соответственно, расселить указанный дом не представляется возможным в связи с тем, что он признан таковым после 1 января 2017-го. В соответствии с Жилищным кодексом РФ и федеральным законом № 185 снос аварийного многоквартирного дома возможно произвести после процедуры изъятия земельного участка и всех помещений для муниципальных нужд после фактического расселения», - пояснили в администрации города Пензы.

До финала действующей программы еще далеко - она рассчитана до 2025 года. Старт новой, как правило, объявляют федеральные власти.