Все плохо: пензячка пожаловалась на состояние дома на улице Мира

21.12.2021 | 20:52

За что ни возьмись - все плохо, говорит активная гражданка из дома № 1 на улице Мира. Бросаются в глаза разбитые подъездные окна. В рамках подготовки к отопительному сезону коммунальщики обязаны пройти и посмотреть, нет ли где прорех, а тут дыры зияют накануне Нового года.

«Я говорю: «Нормально помойте нам окна и замените стекла, это же не несущая конструкция». В итоге она говорит: «На вашем балансе денег нет». А куда они делись? Мы исправно платим, с одной трехкомнатной квартиры - 500 рублей в месяц, и нам ничего не делают», - возмутилась Елена Анатольевна.

Даже уборщицу найти не могут. Жители из своих кранов наливают воду, оставляют бутыли, хотя есть строка «Общедомовые расходы», то есть, по идее, должен быть отдельный кран, из которого сотрудник с тряпкой наливал бы в ведро. Но на деле такого работника давно не видели.

«Женщина с детьми, еле ходит, они что-то едят в подъезде. Выше третьего они не поднимаются. Льют воду из бутылок и размахивают веником, и все стены становятся грязные», - рассказала Елена Анатольевна.

«Подъезд убирали регулярно, потом начались какие-то проблемы, без звонка подъезд не приходили убирать. Приходилось постоянно звонить в управляющую компанию. Убирали, но периодически убирали только до третьего этажа», - сообщила жительница дома Наталья.

По словам Елены Анатольевны, ее пытались убедить, что все хорошо. Однако внешний вид подъезда говорит об обратном.

«Выходит на меня мастер, его зовут Михаил, и говорит: «Женщина, вы нормальная или нет? Пока вы работаете, у вас в подъезде убирают». Он на меня кричал, чтобы я тут не скандалила, а я просто пришла с работы», - пожаловалась женщина.

«Просили повесить график. Один раз они его повесили», - отметила Наталья.

Теперь на первом этаже красуется бумага: «Проведена проверка. Уборка подъездов проводится по расписанию. Замена окон относится к капитальному ремонту, а текущий идет по плану». В общем, не верьте своим глазам, все хорошо.