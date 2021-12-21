Сетевое издание|18+|Вторник|21 дек 2021|21:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Все плохо: пензячка пожаловалась на состояние дома на улице Мира

Печать

За что ни возьмись - все плохо, говорит активная гражданка из дома № 1 на улице Мира. Бросаются в глаза разбитые подъездные окна. В рамках подготовки к отопительному сезону коммунальщики обязаны пройти и посмотреть, нет ли где прорех, а тут дыры зияют накануне Нового года.

«Я говорю: «Нормально помойте нам окна и замените стекла, это же не несущая конструкция». В итоге она говорит: «На вашем балансе денег нет». А куда они делись? Мы исправно платим, с одной трехкомнатной квартиры - 500 рублей в месяц, и нам ничего не делают», - возмутилась Елена Анатольевна.

Даже уборщицу найти не могут. Жители из своих кранов наливают воду, оставляют бутыли, хотя есть строка «Общедомовые расходы», то есть, по идее, должен быть отдельный кран, из которого сотрудник с тряпкой наливал бы в ведро. Но на деле такого работника давно не видели.

«Женщина с детьми, еле ходит, они что-то едят в подъезде. Выше третьего они не поднимаются. Льют воду из бутылок и размахивают веником, и все стены становятся грязные», - рассказала Елена Анатольевна.

«Подъезд убирали регулярно, потом начались какие-то проблемы, без звонка подъезд не приходили убирать. Приходилось постоянно звонить в управляющую компанию. Убирали, но периодически убирали только до третьего этажа», - сообщила жительница дома Наталья.

По словам Елены Анатольевны, ее пытались убедить, что все хорошо. Однако внешний вид подъезда говорит об обратном.

«Выходит на меня мастер, его зовут Михаил, и говорит: «Женщина, вы нормальная или нет? Пока вы работаете, у вас в подъезде убирают». Он на меня кричал, чтобы я тут не скандалила, а я просто пришла с работы», - пожаловалась женщина.

«Просили повесить график. Один раз они его повесили», - отметила Наталья.

Теперь на первом этаже красуется бумага: «Проведена проверка. Уборка подъездов проводится по расписанию. Замена окон относится к капитальному ремонту, а текущий идет по плану». В общем, не верьте своим глазам, все хорошо.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте