На улице Беляева местные жители не могут справиться с мусором

16.12.2021 | 21:04

Некогда густонаселенный район ныне засыпан мусором. Поблизости - одна жилая двухэтажка, обитатели которой уже махнули рукой на кучи отходов. Им совершенно неинтересно собирать и вывозить тяжелые предметы с пустырей на месте бывших домов в начале улицы Беляева. Пробовали не раз, но утром видели то же самое.

«Жильцы переехали в новые дома. Выбрасывают не на мусорку, а сюда к нам несут. Мы свой участок пытаемся облагородить, убирались до морозов, но у нас одни пенсионеры в основном живут, молодых мало. Сами все пытаемся убрать, а ничего не получается, нам здесь пакостят и пакостят», - пожаловалась местная жительница.

Вдоль дороги - ничуть не лучше. Даже в нежилой зоне производители отходов умудряются насорить.

«Здесь каждый год убирают волонтеры. Каждый год! Банки выкидывают, а камни, земля давно валяются. Люди кидают», - возмутился мужчина.

Унылая пора - не прикрытые снегом отходы смотрятся удручающе. Добровольцы в этом районе появятся не раньше весны. А за зиму люди с отсутствием желания видеть вокруг порядок еще больше изуродуют пейзаж.