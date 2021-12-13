На ул. Чаадаева за три года не устранили последствия протечки

13.12.2021 | 20:42

Обещанного три года ждут и никак не дождутся на Чаадаева, 10а. В доме до сих пор не устранили последствия протечки. Она произошла во время капитального ремонта летом 2019-го. Подрядчик, СК «Рубеж», снял кровлю и оставил здание незащищенным от осадков.

«Совсем не было крыши, ее сняли. За два дня сняли и забыли. Ливень начался в три часа ночи, они в восемь пришли и судорожно начали закрывать. И очень долго это делали, до обеда. И все с тазами тут прыгали», - пожаловался житель дома Михаил.

После протечки представители подрядной компании, фонда капитального ремонта составили акты о последствиях залива квартир.

«Они взяли и сняли всю крышу, когда им люди говорили, что так нельзя делать. Тогда пошел этот дождь в августе, он две ночи шел. Они все обещали выплатить деньги. И ничего они не делают до сих пор», - сообщил житель дома Борис Анатольевич.

Судя по присланному из администрации Пензы документу, в ноябре там побывала комиссия, она осмотрела кровлю, уже не пропускающую дождь. Но на следы протечки 2019-го чиновники внимания не обратили. А жители требуют именно косметического ремонта.

«Мы столько платим за капитальный ремонт, в ЖЭУ платим большие деньги. Ничего не делается абсолютно, только увеличивается стоимость проживания и все», - возмутилась жительница дома Аида Васильевна.

Подрядчик, СК «Рубеж», на связь не выходит. У жителей один способ добиться выполнения обещанного - через суд.