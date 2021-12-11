Сетевое издание|18+|Суббота|11 дек 2021|17:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В подвале дома доме на Советской, 2, застаиваются стоки

Печать

Со стороны двора на Советской, 2, начинает во дворе есть отверстие, ведущее под квартиры. А быть его не должно.

«Дыра ведет в тепловой пункт, где теплотрассы идут в гимназию № 4 и отапливают наш дом. Все время заливает этот подвал - тут два колодца. Больше четырех лет вонь стоит», - рассказал местный житель.

Если во дворе просто пахнет, то внутри приходится зажимать нос.

«Хотелось бы знать, что тут такое над головой повесили. На ступеньках можно ноги поломать. Раньше чистота идеальная была, лестницы, паркет», - провел экскурсию пенсионер.

В прежние годы здесь размещались ЖЭК, склад магазина, МУП «Зеленое хозяйство».

«Прежде был аккуратный теплопункт - две камеры, приборы. Чтобы снять показания, приходят, надевают сапоги, спускаются и идут туда. Глубина - чуть ниже колен», - уточнил активист.

Есть надежда на новую управляющую компанию, но реальных действий пока не видно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте