В подвале дома доме на Советской, 2, застаиваются стоки

11.12.2021 | 16:30

Со стороны двора на Советской, 2, начинает во дворе есть отверстие, ведущее под квартиры. А быть его не должно.

«Дыра ведет в тепловой пункт, где теплотрассы идут в гимназию № 4 и отапливают наш дом. Все время заливает этот подвал - тут два колодца. Больше четырех лет вонь стоит», - рассказал местный житель.

Если во дворе просто пахнет, то внутри приходится зажимать нос.

«Хотелось бы знать, что тут такое над головой повесили. На ступеньках можно ноги поломать. Раньше чистота идеальная была, лестницы, паркет», - провел экскурсию пенсионер.

В прежние годы здесь размещались ЖЭК, склад магазина, МУП «Зеленое хозяйство».

«Прежде был аккуратный теплопункт - две камеры, приборы. Чтобы снять показания, приходят, надевают сапоги, спускаются и идут туда. Глубина - чуть ниже колен», - уточнил активист.

Есть надежда на новую управляющую компанию, но реальных действий пока не видно.