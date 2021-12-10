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Из жизни

Пешеходы рискуют получить травмы на старом асфальте на ул. Захарова

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Совсем небольшой участок люди преодолевают с великим трудом. В темное время суток можно сломать каблуки или поранить ноги. Коварные выбоины в старом асфальте на улице Захарова от поворота с улицы Космодемьянской до ворот Мироносицкого кладбища на территории Успенского собора.

«Очень плохо ходить. Дорога плохая, и мы не молодые», - пожаловалась пенсионерка.

Народ часто предпочитает отмостку ближайшего здания - она покрепче и ровная, хотя узкая.

«Сейчас с больными ногами редко хожу, раз в месяц, даже реже. Еду на такси. Тут еще ничего, а подальше - одни ямы», - рассказала женщина.

Действительно, к Успенскому собору ведет ровное полотно, а на выходе встречают выбоины. Того и гляди без ног останешься.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

"В темное время суток можно сломать каблуки или поранить ноги. "....

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А нафига в темное время суток ходить на кладбище?

Имя: Гость
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