Пешеходы рискуют получить травмы на старом асфальте на ул. Захарова

10.12.2021 | 19:59

Совсем небольшой участок люди преодолевают с великим трудом. В темное время суток можно сломать каблуки или поранить ноги. Коварные выбоины в старом асфальте на улице Захарова от поворота с улицы Космодемьянской до ворот Мироносицкого кладбища на территории Успенского собора.

«Очень плохо ходить. Дорога плохая, и мы не молодые», - пожаловалась пенсионерка.

Народ часто предпочитает отмостку ближайшего здания - она покрепче и ровная, хотя узкая.

«Сейчас с больными ногами редко хожу, раз в месяц, даже реже. Еду на такси. Тут еще ничего, а подальше - одни ямы», - рассказала женщина.

Действительно, к Успенскому собору ведет ровное полотно, а на выходе встречают выбоины. Того и гляди без ног останешься.