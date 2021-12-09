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Из жизни

В проезде Богданова после опиловки деревьев стало светлее и чище

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В проезде Богданова знатно потрудились коммунальные службы: вырезали кустарник, вырубили деревья - столько, сколько не уничтожали за минувшие лет пять. Часть уже увезли, ворохи веток еще сложены на обочине, но словно светлее и чище стало на улице. Жители довольны.

«Потому что мешали, машин не видно, ничего. Еще нужно спилить, и все будет хорошо», - отметила женщина.

Поле деятельности еще не опустошено. Десятка два старых тополей и берез можно было бы вырезать. Многие самоликвидировались - народ об этом не забыл.

«Упало на второй этаж, крышу повредило. Приехали, крышу сделали, а дерево не убирают. Это продолжается в течение месяца. Нам эта «достопримечательность» не очень нужна», - рассказывала Наталья.

Несколько дней назад у дома № 9 в проезде Богданова угрожающе скрипел старый ствол. Местные всерьез опасались беды.

«Буквально недавно здесь дети бегали. Ветер сильный был, и все от ветра обломилось. Хорошо, что оттащили детей», - пояснил мужчина.

Тот ствол и соседний попали под пилу, остались пеньки. Коммунальные службы сработали оперативно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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