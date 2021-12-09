Сетевое издание|18+|Четверг|9 дек 2021|21:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На проспекте Строителей с мусорки разлетаются пакеты и бумага

Печать

Положительные изменения налицо: на контейнерной площадке появился новый забор с решеткой наверху. Но на этом хорошие отзывы заканчиваются. Напротив дома № 19 на проспекте Строителей вся округа - в пакетах и бумаге.

«На соседней всегда чистота идеальная, кто-то убирает, а здесь никому не надо. Ветер разносит все, голуби пасутся, вечно грязь, антисанитария», - возмутился местный житель.

В итоге коммунальщики обратили внимание на площадку и установили новый забор. Однако вряд ли долго он продержится, если его уже задели. Подобное можно было предвидеть - дело в не очень удачном расположении мусорки.

«Вечером здесь машины стоят, начинаются маневры, неудобно, мусор сыплется из ящика. Я думал, они пролет оставят - нет же, все загородили», - рассказал мужчина.

Внимания к территории нужно больше, коль скоро высота ограды и решетка не помогают и пакеты продолжают разлетаться.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте