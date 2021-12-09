На проспекте Строителей с мусорки разлетаются пакеты и бумага

09.12.2021 | 20:52

Положительные изменения налицо: на контейнерной площадке появился новый забор с решеткой наверху. Но на этом хорошие отзывы заканчиваются. Напротив дома № 19 на проспекте Строителей вся округа - в пакетах и бумаге.

«На соседней всегда чистота идеальная, кто-то убирает, а здесь никому не надо. Ветер разносит все, голуби пасутся, вечно грязь, антисанитария», - возмутился местный житель.

В итоге коммунальщики обратили внимание на площадку и установили новый забор. Однако вряд ли долго он продержится, если его уже задели. Подобное можно было предвидеть - дело в не очень удачном расположении мусорки.

«Вечером здесь машины стоят, начинаются маневры, неудобно, мусор сыплется из ящика. Я думал, они пролет оставят - нет же, все загородили», - рассказал мужчина.

Внимания к территории нужно больше, коль скоро высота ограды и решетка не помогают и пакеты продолжают разлетаться.