Рядом с мусоркой на Сердобской с лета выросла свалка

08.12.2021 | 21:16

Великая мудрость заключена в басне И. А. Крылова: когда единое, казалось бы, поле деятельности дробят на части и разделяют обязанности, получаются, к примеру, такие контейнерные площадки, как на Сердобской.

«Здесь находится под этой мусоркой газовый колодец. Газовщики тоже приходят и ругаются, говорят: все завалили. А сказать в этом районе никому ничего нельзя. Все кидают, думают, что вывезут, а отсюда даже побежали мыши», - пожаловалась Галина Петровна.

С 2019 года обязанность по вывозу твердых коммунальных отходов возложена на регионального оператора «Управление благоустройства и очистки». Уборка мусора рядом с площадками - на совести собственника участка. Раньше всем полностью занимались управляющие компании, заключая договоры на вывоз и очерчивая круг обязанностей дворника.

Теперь владелец земли - а в большинстве случаев это муниципалитет - через районные администрации нанимает организации для очистки. Поскольку средств из бюджета выделяется не так уж много, то картины, как на Сердобской, - привычное явление. Еще и грызуны плодятся.

«Звонили в ЖЭУ, нам привезли мор, и мы сами ходили по подвалу и раскладывали», - возмутилась женщина.

Администрация Железнодорожного района от своих обязанностей не отрекается, сообщили в пресс-службе мэрии. Площадку обещают расчистить в короткие сроки.