Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|22:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Рядом с мусоркой на Сердобской с лета выросла свалка

Печать

Великая мудрость заключена в басне И. А. Крылова: когда единое, казалось бы, поле деятельности дробят на части и разделяют обязанности, получаются, к примеру, такие контейнерные площадки, как на Сердобской.

«Здесь находится под этой мусоркой газовый колодец. Газовщики тоже приходят и ругаются, говорят: все завалили. А сказать в этом районе никому ничего нельзя. Все кидают, думают, что вывезут, а отсюда даже побежали мыши», - пожаловалась Галина Петровна.

С 2019 года обязанность по вывозу твердых коммунальных отходов возложена на регионального оператора «Управление благоустройства и очистки». Уборка мусора рядом с площадками - на совести собственника участка. Раньше всем полностью занимались управляющие компании, заключая договоры на вывоз и очерчивая круг обязанностей дворника.

Теперь владелец земли - а в большинстве случаев это муниципалитет - через районные администрации нанимает организации для очистки. Поскольку средств из бюджета выделяется не так уж много, то картины, как на Сердобской, - привычное явление. Еще и грызуны плодятся.

«Звонили в ЖЭУ, нам привезли мор, и мы сами ходили по подвалу и раскладывали», - возмутилась женщина.

Администрация Железнодорожного района от своих обязанностей не отрекается, сообщили в пресс-службе мэрии. Площадку обещают расчистить в короткие сроки.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Не шатайте скрепы

Гость||

Подумаешь, ещё одна свалка. У вас там весь город в говне.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте