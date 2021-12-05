Гаражи на ул. Строителей может затопить из-за аварийного коллектора

05.12.2021 | 17:20

Городской коллектор разверзся. Его камера заполняется тем, что стекает с улиц областного центра в ливневку. В трубы попадает лишь часть. Уровень жидкости поднимается.

Под удар мощной струи могут попасть сотни гаражных кооперативов на улице Строителей. Владельцы боксов вспомнили, что творилось во время летнего потопа.

«Запах невыносимый. Яма была полна, и вся эта дрянь полилась к нам в гаражи (у нас под уклон немножко). Залило погреба, дороги. Слой был, наверное, сантиметров десять. Грязь, жижа», - рассказал председатель ГСК «Металлург» Валерий Епишов.

Но тогда палило солнце, оно все высушило. Теперь же ждать милости от природы не придется.

Коллектор сооружен в прошлом десятилетии в рамках федеральной программы, она позволяла застраивать городские окраины. Линию провели по Ульяновской, Совхозной, улице Строителей.

Ресурсники ремонтируют здесь часто, в последний раз даже не закрепили знак «Пешеходный переход». Они сняли плиту с камеры, теперь жуткий запах распространяется на километры.

«Это возле дороги. Будут снег чистить, все туда полетит. Это все забьется. И будет тогда опять, сами представляете», - возмутился председатель ГСК «Эпос» Дмитрий Гундоров.

Насколько ухудшилась ситуация, можно сравнить. Полтора месяца назад яма была почти пуста, сейчас трубы заливает наполовину. Еще несколько дней - и сотни гаражей снова затопит.