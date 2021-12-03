На Советской растущее близко к дому дерево не дает жильцам покоя

Когда-то в подвале дома № 2 на Советской располагались сотрудники МУП «Зеленое хозяйство», а теперь жители не могут найти подходы к работникам, отвечающим за деревья. Те уехали несколько лет назад, а на звонки и письменные претензии реакции нет. Все дело в близком соседстве многолетнего растения и строения.
«Я 15 ноября заявление подал Денискину в МУП «Зеленое хозяйство», он отписал в управление ЖКХ», - отметил Георгий Анатольевич.
«Хотя мы туда уже ходили, писали заявления летом. Они сказали: «Как только листья опадут, тогда спилим», - добавила Людмила Григорьевна.
Но выстоит ли дом, выдержат ли окна, неясно.
«Обдирает все стекла и темно. Окно, окно и балкон - у них на балконе вообще невозможно», - рассказала женщина.
«Это дерево уже ветром сдувало несколько лет назад, но оно очень быстро растет. Ветка вырастет и поднимет балкон. Я на коленках подлезаю, срываю - у меня нет секатора», - пожаловалась Людмила Сергеевна.
Безразличие в отношении вплотную растущего дерева внутри двора смотрится странно на фоне другого примера работы с насаждениями.
«С той стороны, с Западной, спилили такие хорошие деревья! Оголили полностью все, хотя там и травка была, газон. Теперь там спилили даже весь кустарник. Весной там все цвело и хорошо было. А здесь, пожалуйста, мешается», - возмутилась местная жительница.
Самим взяться за пилу не дает закон - за это грозит штраф.
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Правильно сказали уродовать могут только нормальные деревья. Кто там ещё считает что Денискин на своем месте?