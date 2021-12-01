Контейнерная площадка на улице Егорова за три года не стала чище

01.12.2021 | 20:53

Дождь ухудшил пейзаж на улице Егорова рядом с контейнерной площадкой. Он смыл снег, под потоками размок мусор, не вывезенный вовремя. И без того не самый красивый район стал еще хуже.

«Это ветер разносит и собаки лазят. Когда наши убирались дворники, было чище. А сейчас не знаю даже, кто убирается», - отметила местная жительница Татьяна Алексеевна.

Прошлые времена люди идеализируют. Ни у кого из прохожих при виде беспорядка в округе не возникло оптимистического настроения. Сами стараются поддерживать чистоту у домов, но с площадки хлам разлетается повсюду.

«Чистота была идеальная. Как отдали городу, у нас даже крысы начали бегать, потому что мусор постоянно не вывозят. Я однажды иду, а они набрали в сторону банки жестяные и сдавать уехали», - пожаловалась горожанка Любовь Александровна.

Журналисты «Службы 11» поискали в своих архивах материалы по контейнерной площадке на Егорова. Нашли только июльский сюжет 2019-го, когда уже действовала «мусорная реформа». Вокруг баков было грязно, но в то время система еще не отладилась и списывали на переходный период. Прошло почти три года - чище стало не намного.