Из жизни

Контейнерная площадка на улице Егорова за три года не стала чище

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Дождь ухудшил пейзаж на улице Егорова рядом с контейнерной площадкой. Он смыл снег, под потоками размок мусор, не вывезенный вовремя. И без того не самый красивый район стал еще хуже.

«Это ветер разносит и собаки лазят. Когда наши убирались дворники, было чище. А сейчас не знаю даже, кто убирается», - отметила местная жительница Татьяна Алексеевна.

Прошлые времена люди идеализируют. Ни у кого из прохожих при виде беспорядка в округе не возникло оптимистического настроения. Сами стараются поддерживать чистоту у домов, но с площадки хлам разлетается повсюду.

«Чистота была идеальная. Как отдали городу, у нас даже крысы начали бегать, потому что мусор постоянно не вывозят. Я однажды иду, а они набрали в сторону банки жестяные и сдавать уехали», - пожаловалась горожанка Любовь Александровна.

Журналисты «Службы 11» поискали в своих архивах материалы по контейнерной площадке на Егорова. Нашли только июльский сюжет 2019-го, когда уже действовала «мусорная реформа». Вокруг баков было грязно, но в то время система еще не отладилась и списывали на переходный период. Прошло почти три года - чище стало не намного.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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