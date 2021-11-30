Из жизни

Жители дома на ул. Егорова не могут добиться ремонта после потопа

Печать

Год не могут добиться справедливости жители дома на Егорова, 4Б. Во второй секции до сих пор не ликвидированы следы потопа, случившегося в начале отопительного сезона в 2020-м. На втором этаже прохудились коммуникации на общей кухне.

«У соседей трубу прорвало. Был потоп, ходили с зонтиками, прямо ужас! Током начало бить», - сообщил Роман.

Обитатели секции в случившемся не виноваты. Они сильно пострадали и морально, и материально. В помещениях необходимо делать ремонт: с потолка и стен отваливаются куски штукатурки.

«Я обращалась в Роспотребнадзор, в жилинспекцию и в экспертную комиссию. Все зафиксировали, сфотографировали, подавали в суд. Оказалось, МУП обанкротился, и они не согласились ничего восстанавливать. Обращаюсь в другой МУП, говорю: «Жильцы не согласны складываться», - рассказала Мария Викторовна.

Женщина уже пыталась починить за свой счет сети в туалете, в душе, но надо менять полностью. В секции две комнаты пустуют. Ремонт общих площадей на троих выйдет очень дорого. И понятно, что в таких домах обитают люди с маленьким достатком.

«Нет у меня финансов, я не располагаю», - отметил мужчина.

Мария Викторовна пояснила: она не раз обращалась в УК «Жилкомсервис» - там не желают помогать с ремонтом общей кухни, залитой из-за ЧП на втором этаже.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте