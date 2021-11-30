Жители дома на ул. Егорова не могут добиться ремонта после потопа

30.11.2021 | 21:04

Год не могут добиться справедливости жители дома на Егорова, 4Б. Во второй секции до сих пор не ликвидированы следы потопа, случившегося в начале отопительного сезона в 2020-м. На втором этаже прохудились коммуникации на общей кухне.

«У соседей трубу прорвало. Был потоп, ходили с зонтиками, прямо ужас! Током начало бить», - сообщил Роман.

Обитатели секции в случившемся не виноваты. Они сильно пострадали и морально, и материально. В помещениях необходимо делать ремонт: с потолка и стен отваливаются куски штукатурки.

«Я обращалась в Роспотребнадзор, в жилинспекцию и в экспертную комиссию. Все зафиксировали, сфотографировали, подавали в суд. Оказалось, МУП обанкротился, и они не согласились ничего восстанавливать. Обращаюсь в другой МУП, говорю: «Жильцы не согласны складываться», - рассказала Мария Викторовна.

Женщина уже пыталась починить за свой счет сети в туалете, в душе, но надо менять полностью. В секции две комнаты пустуют. Ремонт общих площадей на троих выйдет очень дорого. И понятно, что в таких домах обитают люди с маленьким достатком.

«Нет у меня финансов, я не располагаю», - отметил мужчина.

Мария Викторовна пояснила: она не раз обращалась в УК «Жилкомсервис» - там не желают помогать с ремонтом общей кухни, залитой из-за ЧП на втором этаже.