Во дворе на улице Кронштадтской сломались ветви огромного ясеня

Какой просторный двор в квадрате домов на Ульяновской и Кронштадтской, столько можно было бы полезных и интересных конструкций установить для детей и взрослых. Пока же единственная запоминающаяся деталь - сломанные деревья напротив Кронштадтской, 10. Ветки дряхлого ясеня полуоторваны.
«Это ветер. Они уже сколько лет, эти деревья-то. Их рубить надо, новые сажать», - предложила пенсионерка.
Ветки едва не накрыли детский лабиринт. Но если потянут за собой ствол целиком, то игровой конструкции не поздоровится.
«Жаловались, никому не надо», - отметила прохожая.
Местная жительница это отрицает, она видела, как суетились рядом с аварийным ясенем рабочие.
«Приходили и красной лентой загородили, чтобы близко не подходили. Здесь ребятня катается на этих деревьях», - рассказала пенсионерка.
Во дворе еще много кандидатов на падение - ветви угрожающе нависли над дорожкой, над сушилкой.
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Надо поджечь эту ветку,прогарит и всё.