Во дворе на улице Кронштадтской сломались ветви огромного ясеня

29.11.2021 | 21:04

Какой просторный двор в квадрате домов на Ульяновской и Кронштадтской, столько можно было бы полезных и интересных конструкций установить для детей и взрослых. Пока же единственная запоминающаяся деталь - сломанные деревья напротив Кронштадтской, 10. Ветки дряхлого ясеня полуоторваны.

«Это ветер. Они уже сколько лет, эти деревья-то. Их рубить надо, новые сажать», - предложила пенсионерка.

Ветки едва не накрыли детский лабиринт. Но если потянут за собой ствол целиком, то игровой конструкции не поздоровится.

«Жаловались, никому не надо», - отметила прохожая.

Местная жительница это отрицает, она видела, как суетились рядом с аварийным ясенем рабочие.

«Приходили и красной лентой загородили, чтобы близко не подходили. Здесь ребятня катается на этих деревьях», - рассказала пенсионерка.

Во дворе еще много кандидатов на падение - ветви угрожающе нависли над дорожкой, над сушилкой.