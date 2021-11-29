Из жизни

Во дворе на улице Кронштадтской сломались ветви огромного ясеня

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Какой просторный двор в квадрате домов на Ульяновской и Кронштадтской, столько можно было бы полезных и интересных конструкций установить для детей и взрослых. Пока же единственная запоминающаяся деталь - сломанные деревья напротив Кронштадтской, 10. Ветки дряхлого ясеня полуоторваны.

«Это ветер. Они уже сколько лет, эти деревья-то. Их рубить надо, новые сажать», - предложила пенсионерка.

Ветки едва не накрыли детский лабиринт. Но если потянут за собой ствол целиком, то игровой конструкции не поздоровится.

«Жаловались, никому не надо», - отметила прохожая.

Местная жительница это отрицает, она видела, как суетились рядом с аварийным ясенем рабочие.

«Приходили и красной лентой загородили, чтобы близко не подходили. Здесь ребятня катается на этих деревьях», - рассказала пенсионерка.

Во дворе еще много кандидатов на падение - ветви угрожающе нависли над дорожкой, над сушилкой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Надо поджечь эту ветку,прогарит и всё.

Гость||

Ветки ясеня... Вот ни.. себе, сказал я себе

Гость||

Ну ветер сильный последние дни и что , кому помешала. Будет время уберут. Новость из серии дурь.

Имя: Гость
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