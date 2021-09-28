В Заре жителям неудобно ходить вдоль дороги без тротуаров

28.09.2021 | 20:46

На обочине дороги, соединяющей трассу М5 и микрорайон для переселенцев из ветхого жилья Заря, тротуаров нет, нужно подготовиться к многочисленным трудностям и даже рискнуть жизнью. Поэтому многие платят за проезд, даже когда расстояние небольшое.

«По обочине тяжело очень. Люди ходили, пока было сухо, сейчас невозможно», - сообщила местная жительница.

Она из тех, кто не рискует. Деньги жалко, но деваться некуда.

«Там школа, я сейчас еду за ребенком, а могла пешком дойти. Стою вот, жду маршрутку», - пояснила Елена.

Часть пути можно срезать, но остальное все равно придется идти рядом с машинами. Нужен тротуар, который лежал бы не вплотную к проезжей части.