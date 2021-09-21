Жители дома № 16 на Токарной устали от проблем с крышей

21.09.2021 | 20:49

Жители дома № 16 на Токарной уже отчаялись добиться действенной помощи от коммунальщиков. Несколько лет они мучаются из-за проблем с крышей. Капитальный ремонт, по их данным, состоится не скоро, а текущий спасает лишь на время.

«Обращаюсь с 2018 года, накопила кипу бумаг, в управляющую организацию, на Некрасова, те пишут оттуда туда. Приезжали год назад, чуть-чуть нам покрыли, дождь проходит - четыре дня вроде ничего, нормально», - рассказала Валентина.

А потом проблема возвращается. Женщина показала площадь затопления.

«Тазик стоит, обои, все везде вспучилось, дверь тоже вся в гармошку, плохо закрывается», - пожаловалась Валентина.

Заливает все квартиры на верхнем этаже. Влага попадает не только через дырявую кровлю, но и через ливневку, которая забивается и не справляется с большим объемом осадков.

«Она даже не успевает принимать воду, и начинает по стене вода течь, даже пошла по лестнице. Тут уже даже пройти нельзя было. Внизу пришлось стену пробить и воду пустить», - сообщил Владимир.

Есть надежда, что в досудебном порядке управляющая компания компенсирует ущерб. Но ремонт в квартире делать в любом случае рано, ведь протечки продолжаются.

«Мастер приходил, даже порчу имущества зафиксировали, а воз и ныне там. Вот они покрыли с неделю назад, может быть, три рулона туда затащили, что-то делали. Но еще сильного дождя как бы не было», - подчеркнула жительница дома.

Есть опасения, что и последний ремонт не спасет.